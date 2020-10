Barrett godkjend av komité i Senatet

utenriks

Vedtaket torsdag betyr at saka blir send vidare til behandling i plenum, der alle dei hundre senatorane skal avgjere saka. Det skjer venteleg førstkommande måndag. 52 av senatorane er republikanarar, noko som betyr at Barrett høgst sannsynleg blir godkjend.

Utnemninga av 48 år gamle Barrett vil føre til at domstolen får eit konservativt fleirtal på seks mot tre dommarar. Dermed vil den konservative fløya kunne dominere i mange år framover.

Demokratane har innstendig bede Trump og republikanarane om å vente med utnemninga til etter presidentvalet, men utan resultat.

Blant viktige saker som kan hamne på bordet til domstolen i næraste framtid, er Barack Obamas helsereform og saker knytt til valavviklinga 3. november. Barrett er kjend som abortmotstandar, og mange demokratar fryktar at Barrett og resten av det konservative fleirtalet vil forby fri abort i USA.

Plassen i høgsterett vart ledig etter at den liberale høgsterettsdommaren Ruth Bader Ginsburg døydde i september.

Presidentkandidaten til demokratane Joe Biden har ikkje avvist at han vil gå inn for å utvide høgsterett med fleire dommarar for å skape ein betre balanse mellom dei to fløyene – viss han vinn valet.

(©NPK)