Danmark varslar nye koronarestriksjonar

utenriks

– Koronaen er tilbake. Og vi kjem til å innføre ytterlegare restriksjonar, seier Frederiksen.

Torsdag er det registrert 760 nye smittetilfelle i Danmark.

– Når vi er klare til å melde konkrete restriksjonar, så gjer vi det. Akkurat no kan eg seie at auken i dei siste tala er for høg. Dette gjeld både talet på nye smitta og sjukehusinnleggingar, seier statsministeren.

Ho legg likevel til at ei ytterlegare skjerping av forsamlingsreglane er noko som blir vurdert. I dag er det lov for 50 personar å samlast i Danmark.

(©NPK)