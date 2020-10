Kilde: 18-åring hadde kontakt med jihadist i Syria før lærardrap

utenriks

Identiteten til kontakten til 18-åringen i Syria er ikkje fastslått, ifølgje kjelda. Le Parisien skriv at den antekne kontakten er funnen via ei IP-adresse som kan sporast til Idlib-provinsen i Syria.

Tsjetsjensk-fødde Abdullakh Anzorov (18) vart drepen av politiet like etter at han hadde drepe læraren Samuel Paty fredag. Bakgrunnen for drapet var at Paty hadde vist fram Muhammed-karikaturar i timar om ytringsfridom.

Sju personar er no sikta for medverknad til drapet, mellom dei to tenåringar som hjelpte 18-åringen med å identifisere læraren.

