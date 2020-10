Kviterusslands opposisjon får Sakharov-prisen

utenriks

Tildelinga i år går til ein klar favoritt. Den kviterussiske opposisjonen var nominert av fleire av partigruppene i EU-parlamentet. I nominasjonane var både samordningsrådet og opposisjonsleiar Svetlana Tikhanovskaja nemnd spesielt. Dei vart òg trekte fram då leiaren i parlamentet David Sassoli kunngjorde prisen torsdag.

– La meg gratulere representantane for opposisjonen for deira mot, motstandsdugleik og snarrådigskap. De har stått, og står framleis, stødig overfor ein langt sterkare motstandar, sa Sassoli.

– Men de har på dykkar side noko som aldri kan overvinnast, trass brutal makt, og det er sanninga. Så bodskapen min til dykk, kjære prismottakarar, er å vere sterke og ikkje gi opp kampen. De skal vite at vi står saman med dykk.

Store protestar

Tikhanovskaja stilte i august til val mot president Aleksandr Lukasjenko, som har styrt landet i 26 år. I det offisielle resultatet fekk ho rundt 10 prosent av stemmene, medan Lukasjenko fekk over 80 prosent og ein ny periode ved makta.

EU er blant dei som saman med opposisjonen og hundretusenvis av demonstrantar i Kviterussland, ikkje anerkjenner resultatet. EU seier valet verken var fritt eller rettvist, og at det ikkje gir Lukasjenko legitimitet som leiar.

Styresmaktene har slått hardt ned på dei store demonstrasjonane etter valet. Det har vore fleire rundar med massearrestasjonar og hardhendt behandling av både arresterte og demonstrantar.

Eksil og arrest

Samordningsrådet, som vil ha dialog med styresmaktene om ein fredeleg maktovergang, blir skulda for å undergrave tryggleiken i riket. Den opposisjonelle nobelprisvinnaren og forfattaren Svetlana Aleksijevitsj sa i september at ho var den siste medlemmen av rådet som ikkje var i fengsel eller i utlandet. Fråsegna kom då ho reiste til Tyskland for det som vart hevda å vere planlagd medisinsk behandling

Tikhanovskaja forlét òg Kviterussland kort tid etter valet og lever i eksil i Litauen. Ho har møtt ei rekkje europeiske leiarar i månadene etter valet. I september tok ho imot Erna Solberg (H) då den norske statsministeren besøkte Litauen.

Nominert vart drepen

I talen sin mintest Sassoli òg ein av dei andre nominerte, Arnold Joaquin Morazan Erazo frå miljøgruppa Guapinol, som kjempar mot ei gruve i Honduras. Han vart drepen førre veke, og Sassoli bad om ei truverdig og uavhengig gransking av saka, og at dei som står bak drapet, må stillast til ansvar.

Sakharov-prisen er på 50.000 euro og blir overrekt i ein seremoni 16. desember.

