Midtausten i delikat balansegang mellom Trump og Biden

Meir enn tre år seinare speler regionale leiarar dei diplomatiske korta sine til støtte for ein uberekneleg, men verdifull partnar i Washington. Ein ny periode i presidentembetet for Trump kan føre til endå djupare spenningar overfor Iran og fleire moglegheiter for den tidlegare fienden i landet Israel.

Forretningsmannen som vart president, har halde eit varmt og nært forhold til dei arabiske golfstatane på ein måte som står i kontrast til forgjengaren Barack Obama.

Men den oljerike regionen står overfor ein delikat balansegang sidan Trump ligg etter Joe Biden på meiningsmålingane. Biden, som var Obamas visepresident, ventast å føre amerikansk utanrikspolitikk tilbake i meir tradisjonelle spor når det gjeld menneskerettar og våpenhandel, viss han skulle vinne valet.

– Det historiske besøket i mai 2017 var byrjinga på eit eksepsjonelt forhold til ein amerikansk president. Det har opna mange dører, seier ein ikkje namngitt tenestemann som står sentralt i det politiske miljøet i ein av golfstatane.

– Det er logisk for avgjerdstakarar her å ønskje at desse dørene skal bli verande opne, men dei er ikkje blinde. Dei gjer seg òg klare for ein annan situasjon, legg han til.

Teke imot som ein helt

På den første utanlandsreisa si etter at han tiltredde som president, vart Trump teken imot som ein helt i Riyadh.

Dei heimlege bekymringane verka så fjerne då Trump vart heidra med ein æresmedalje, Saudi-Arabias høgaste utmerking, for sin fredsinnsatsen. Han svinga med sverd, dansa til tradisjonell musikk og vende seg til muslimske leiarar, samtidig som han snakka nedsettande om Iran og dempa retorikken om menneskerettane.

Svigersonen Jared Kushner, ein eigedomsutviklar og nybegynnar i diplomatiet, fekk ansvaret for fredsprosessen i Midtausten. Han inngjekk vennskap med mektige, men splittande personar, som Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

– Det dreia forholdet mellom USA og golfstatane til å handle meir om personlegdommar, presidenten og svigersonen, og mindre om institusjonar, seier direktør Randa Slim ved det Washington-baserte Middle East Institute.

Nyteiknet landskap

I åra som følgde, førte Trumps ukonvensjonelle og impulsive strategi til ei lang rekkje avtaleinngåingar, risikable trekk og mislykka initiativ. Det politiske landskapet i Midtausten vart teikna på nytt.

USA trekte seg frå atomavtalen med Iran og fekk likvidert den sentrale generalen Qasem Soleimani. Ambassaden i Israel vart flytta til Jerusalem, og Trump trekte tilbake store delar av det militære nærværet i ein region som han meinte har mista mykje av den strategiske betydninga.

Dei politiske utspela trefte generelt godt i golfstatane, sjølv om USA lét vere å reagere på enkelte store hendingar. Det galdt mellom anna fjorårets angrep mot det saudiarabiske energiselskapet Aramco, som Iran fekk skulda for.

– Saudi-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata delte ei oppfatning om at Obama-administrasjonen forlét sine tradisjonelle allierte i Gulf-regionen, seier senioranalytikar Elham Fakhro ved International Crisis Group.

– Saudi-Arabia har forbetra forholdet til USA kraftig, delvis på grunn av avgjerda om å påføre maksimalt press mot Iran, seier ho.

– Ein siger før valet

No som presidentvalet nærmar seg, har Trump sikra seg ein stor siger ved å sponse ein avtale for å normalisere forholdet mellom Emirata og Israel. Det gir den jødiske staten eit nytt fotfeste i forholdet til Gulfen, og partane kan danne samla front mot sin felles fiende, Iran.

Det vesle kongeriket Bahrain, som står under politisk og økonomisk påverknad frå Saudi-Arabia, gjekk òg med på å etablere diplomatiske samband med Israel.

Tidspunktet for avtalane, som elles lenge vart sett på som umogleg å gjennomføre utan velsigninga til palestinarane, vart tolka som eit forsøk på å gi Trump ein utanrikspolitisk siger før valet.

Bekymra for å miste støttespelar

Med Biden i leiinga på meiningsmålingane er både Emirata og Saudi-Arabia bekymra for at sanksjonane mot Iran kan bli trekt tilbake, ifølgje Fakhro.

Trump var òg meir villig til å sikre at våpensalet til desse statane gjekk raskt framover, og ein ny administrasjon under Bidens leiing vil neppe vere like imøtekommande, meiner ho.

Det kvite hus har pressa på for å kjempe mot resolusjonar i Kongressen retta mot Saudi-Arabia i samband med krigen i Jemen, som har kosta tusenvis av sivile liv, og dessutan drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi i oktober 2018.

– Eg redda skinnet hans, sa Trump til gravejournalisten Bob Woodward om den saudiarabiske kronprinsen.

Ein vanskeleg dans

– Med Biden som president vil Det kvite hus komme med eit utanrikspolitisk team som står klare til å revurdere dei underliggjande prinsippa i forholdet mellom USA og Saudi-Arabia, og dei vil nok leggje an ei hardare linje overfor den saudiarabiske leiinga, seier Slim frå Midtausten-instituttet.

– Så lenge Salman er kronprins, og viss han skulle overta trona dei neste fire åra, vil forholdet mellom USA og Saudi-Arabia i beste fall vere på frysepunktet.

Ei Biden-regjering vil mest sannsynleg prøve å føre Iran tilbake til forhandlingsbordet og vedta ein tydelegare retorikk om menneskerettane.

– Det vil vere ein vanskeleg situasjon for saudiarabarane. Men når alt kjem til alt, må dei leve med det, seier Midtausten-ekspert James Dorsey.

– Det kjem til å bli ein vanskeleg dans.

