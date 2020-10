OAS: Valet i Bolivia var legitimt

utenriks

Den offisielle oppteljinga etter valet søndag er ikkje ferdig, men viser ein klar siger for venstresida og partiet MAS.

– Folk stemde fritt og resultatet var klart og overveldande, noko som gir solid legitimitet til den kommande regjeringa, til Bolivias institusjonar og til valprosessen, seier leiaren for valobservatørane frå Organisasjonen av amerikanske statar (OAS), Manuel Gonzalez, i ein førebels rapport.

Då nesten 90 prosent av stemmene er talde opp, låg Arce an til å få 54 prosent av stemmene. Sentrumspolitikaren Carlos Mesa låg på si side an til nesten 30 prosent. MAS erklærte siger allereie måndag.

Det har vore frykt for at valresultatet ville utløyse uro og opptøyar. Bolivia har vore prega av splitting og uro sidan det omstridde valet i fjor haust. President Evo Morales vart skulda for valfusk av høgresida og vart pressa bort frå makta etter at han fekk politiet og militæret mot seg.

