utenriks

Rettsavgjerda inneber at abort i praksis blir forbode i Polen sidan lovføresegna som no er underkjend, er grunnlaget for nesten alle abortar i landet.

Domstolen meiner at forskrifta bryt med det grunnlovsfesta vernet som alle menneske har rett på.

Avgjerda vart kunngjord av leiaren i domstolen Julia Przylebska torsdag.

