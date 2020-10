Polsk domstol strammar inn på abortlovgivinga

utenriks

Rettsavgjerda inneber i praksis at abort nærast blir forbode i Polen. Lovføresegna som no er underkjend, er grunnlaget for nesten alle abortar i landet.

Domstolen meiner at lovføresegna bryt med det grunnlovsfesta vernet som alle menneske har rett på. Avgjerda vart kunngjord av leiaren i domstolen Julia Przylebska torsdag.

Eit stort fleirtal av den polske befolkninga er katolikkar, og landet har i utgangspunktet ei av dei strengaste abortlovene i Europa.

Avgjerda til grunnlovsdomstolen kom etter at fleire høgreorienterte folkevalde har teke til orde for ytterlegare innstrammingar i abortlovgivinga. Også dei meiner at opninga for å abortere foster med skadar er grunnlovsstridig.

Lova som opnar for slike abortar, vart innført i 1993. I samsvar med denne lova er det òg tillate med abort når livet til kvinna er i fare og når graviditeten kjem av valdtekt eller andre ulovlege handlingar.

