Presidenten USA ikkje har sett maken til

Trumps valsiger i 2016 kom som eit sjokk på dei fleste. Meiningsmålingane spådde klar siger til Hillary Clinton, som også fekk 3 millionar fleire stemmer, men som likevel tapte på grunn av det amerikanske valsystemet.

I januar 2017 kunne derfor 70-åringen flytte inn i Det kvite hus. Kona, den 46 år gamle slovenskfødde modellen Melania, og den ti år gamle sonen til paret Barron, flytta etter eit halvt år seinare då sonen var ferdig med skulen i New York.

I valkampen lova Trump å gjere «America great again», men mange meiner han med sitt hemningslause sjølvskryt, hissige temperament, den uføreseielege leiarstilen sin og lettvinte omgang med sanninga har gjort landet til eit TV-show.

Fødd til rikdom

Donald John Trump vart fødd 14. juni 1946 i Queens i New York. Faren, den velståande eigedomsmagnaten Fred Trump, var son av tyske innvandrarar, mora Mary Anne MacLeod var fødd i Skottland.

Takka vere forskot på arv og fond var han millionær alt som åtteåring og levde eit beskytta liv i ein heim der faren var ein dominerande person.

– Det er derfor eg er så «screwed up», for eg hadde ein far som pressa meg ganske hardt, skreiv Trump i boka «Think Big» i 2007.

For å tvinge litt disiplin inn i 13 år gamle Donald, sende faren han på New York Military Academy. Det gjekk alt anna enn bra, og faren måtte meir enn éin gong redde han ut av trøbbel.

Deretter bar det til økonomistudiar ved Wharton School of Business i Pennsylvania, der han enda opp med ein bachelorgrad. Trumps advokat trua seinare med søksmål dersom karakterane hans vart offentleggjorde.

Unngjekk militærteneste

Medan han studerte fekk han fire innkallingar til militærteneste, men sikra seg til slutt fritak av helsegrunnar, nærare bestemt på grunn av brest i beinet i den eine foten. Då han seinare fekk spørsmål om dette, kunne han ikkje hugse kva fot det var snakk om.

Trump har frå første stund teikna eit bilete av seg sjølv som ein usedvanleg dyktig og vellykka forretningsmann.

Etter studiane byrja han i eigedomsselskapet til faren og flytta til Manhattan, der han med den grandiose stilen sin raskt vart ein populær gjest i nattklubbane i byen.

Eigedomsselskapet hadde på det meste 14.000 utleigebustader i New York, men fekk problem og måtte inngå eit forlik med styresmaktene då det vart kjent at dei ikkje ville leige ut til svarte.

Kasino og golfanlegg

I 1974 vart Donald president i selskapet og døypte det om til Trump Organization som etter kvart satsa på hotell, kasino og golfanlegg.

Ni år seinare stod det 58 etasjar høge Trump Tower med butikkar og luksusleilegheiter ferdig på Manhattan, og året etter opna òg hotellet og kasinoet Trump Plaza i Atlantic City. Trump bygde etter kvart òg Trump Taj Mahal, men begge kasinoa gjekk til slutt konkurs.

Trump prøvde òg tidleg å kaste seg inn i underhaldningsindustrien, først på Broadway tidleg på 1970-talet, utan å lykkast.

Seinare arrangerte han Miss USA- og Miss Universe-kåringar, men det var først då han fekk sitt eige TV-show «The Apprentice» i 2004 han for alvor vart eit kjent ansikt for amerikanske TV-sjåarar.

Showet gjekk ut på å la uerfarne forretningstalent få prøve seg, for deretter å sparke alle som ikkje nådde opp til Trumps standard.

Skjellsorda hagla

Sparking av medarbeidarar har òg føregått i stort tempo i Det kvite hus, der stabs- og kommunikasjonssjefar, tryggingsrådgivarar, statsrådar og andre knapt har rokke å setje seg, før dei etter nokre månader har vorte sende på dør.

Trump sjølv har ein stor del av tida si halde til på eigne golfanlegg og late skjellsorda hagle mot tidlegare medarbeidarar, medium, politiske motstandarar, kritikarar, mexicanarar og muslimar i form av ein endelaus straum av Twitter-meldingar.

Vende verda ryggen

Omgitt av ytterleggåande rådgivarar som Steve Bannon, Roger Stone og John Bolton har han òg lagt seg ut med omverda, trekt USA frå atomavtalen med Iran til protestar frå europeiske allierte, reist tvil om Nato-samarbeidet og trekt USA frå Parisavtalen.

Han har òg kutta all bistand til palestinarane, flytta USAs ambassade til Jerusalem, anerkjent Israels okkupasjon av Golanhøgdene og lagt fram ein fredsplan som ikkje tek omsyn til palestinarane.

Trump har òg gått til handelskrig mot Kina, Europa, Mexico og Canada, utan at det har ført til at USAs handelsunderskot har vorte mindre. Og han trekte støtta til Verdshelseorganisasjonen (WHO) midt under koronapandemien.

Stille i dørene

Samtidig har han gått stille i dørene overfor Russlands president Vladimir Putin, snakka varmt om Nord-Koreas diktator Kim Jong-un og hylla høgrepopulistiske leiarar som Filippinanes Rodrigo Duterte, Brasils Jair Bolsonaro og Ungarns Viktor Orbán.

På heimebane har Trump samtidig følgt ei velkjent konservativ oppskrift og sørgt for skattelette for dei rikaste, slik republikanske presidentar som Ronald Reagan og George W. Bush hadde gjort før han. Likevel har USA hatt eit galopperande budsjettunderskot og ei stadig større statsgjeld.

Massedød

Då koronapandemien ramma USA med full styrke våren 2020, avfeia Trump offentleg det heile som ein mild influensa. Amerikansk helsevesen var heilt ute av stand til å handtere krisa, og Trump var lite villig til å stengje ned landet for å bremse smittespreiing.

På få månader vart USA det hardast ramma landet i verda med over 8 millionar smitta og over 225.000 døde. Bedrift etter bedrift måtte stengje, økonomien krympa kraftig, millionar vart kasta ut i arbeidsløyse og Trumps popularitet dalte.

Skatteavsløring

Då New York Times fekk tak i skattemeldingane hans for dei siste 20 åra, kom det fram at Trumps selskap stort sett gjekk med underskot og sleit med enorm gjeld, og at han sjølv trass i den sjølverklærte milliardærstatusen sin knapt har betalt inntektsskatt.

Oppslutninga auka heller ikkje då han, etter å ha langa ut mot smitteverntiltak og nærast mobba Biden og andre for å bruke munnbind, sjølv vart koronasmitta og hamna på sjukehus.

Trump skulda på Kina der viruset først vart påvist. Han prøvde òg å teikne eit bilete av Biden og demokratane som farlege sosialistar som ville ta frå amerikanarane den siste resten av fridom.

Black Lives Matter

Den tilsynelatande manglande viljen til presidenten til å ta avstand frå USAs stadig fleire væpna militsar, høgreekstreme og rasistiske grupper og konspirasjonsteoriar, har heller ikkje bidrege til å gi han større oppslutning.

Han endra heller ikkje bodskapen sin om lov og orden då USA i 2020 vart skaka av nye tilfelle av politivald, som mellom anna resulterte i kraftig vekst for Black Lives Matter-rørsla, massedemonstrasjonar og opptøyar i ei rekkje amerikanske byar.

No er det opp til veljarane å gi dommen sin over presidenten den 3. november.

