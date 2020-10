utenriks

Det afghanske flyangrepet skjedde etter at det hadde komme informasjon om at Taliban-krigarar skjulte seg i moskeen, nokre timar etter at Taliban drap over 40 afghanske soldatar i området.

Ifølgje Mohammad Azam Afzali i dei lokale styresmaktene hadde likevel Taliban-krigarane forlate moskeen allereie.

Angrepet skjer samtidig med at det går føre seg forhandlingar mellom afghanske styresmakter og Taliban i Qatar. Taliban har hittil nekta å godta ei våpenkvile.

