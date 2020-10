Trump og Biden gyv laus på kvarandre i den siste debatten

utenriks

Den førre debatten i Cleveland utvikla seg raskt til ein stygg konfrontasjon, prega av stadige avbrytingar og skittkasting.

Det har fått arrangørane denne gongen til å skru av mikrofonane for å gjere debatten meir sivilisert. No skal kvar kandidat få snakke i fred i dei to minutta dei svarer på dei seks hovudspørsmåla til ordstyraren, medan resten av debatten går for open mikrofon.

Trump, som stod for brorparten av avbrytingane sist, er svært kritisk til avgjerda.

– Eg synest avskruinga er svært urettferdig og meiner det ikkje er bra, sa han samtidig som han kalla ordstyraren Kristen Welker ein radikal demokrat.

Siste innspurt

Debatten i Nashville i Tennessee torsdag kveld (natt til fredag norsk tid) signaliserer starten på den endelege spurten mot valet 3. november i eit djupt polarisert USA som blir prega av frykt for at valresultatet skal ende i tallause rettssaker og protestar.

Trump har den siste tida trappa opp angrepa på Biden, som ifølgje meiningsmålingane har ei komfortabel leiing på Trump, som på si side søkjer attval etter fire stormfulle år i Det kvite hus.

Han bad mellom anna justisminister Bill Barr innleie etterforsking av Biden på grunn av skuldingar om at han hjelpte sonen Hunter med å gjere seg rik i Ukraina, skuldingar det ikkje finst noko bevis for.

Medan republikanarane målar eit bilete av Biden som senil, surrete og veik, blir Trump framstilt som splittande og egoistisk av demokratane.

Seks hovudtema

I helga vart det kjent at debatten skal handle om seks ulike tema: Kampen mot koronapandemien, familiepolitikk, rasespørsmål, klimaendringar, nasjonal tryggleik og leiarskap.

Valkampteamet til Trump reagerte med kraftig misnøye og hevda at kommisjonen har valt tema som vil gagne Biden, ifølgje tennessean.com.

Kritikken går mellom anna ut på at utanrikspolitikk er utelaten som tema.

Biden hadde onsdag ingen valkamparrangement for tredje dag på rad. Medan han budde seg på debatten heime i Delaware, var Trump på ein frenetisk runde med massemøte på begge sider av USA. Han meiner han ikkje treng å førebu seg til debatten.

Obama åtvarar

Derimot dreiv tidlegare president Barack Obama valkamp for den tidlegare visepresidenten sin.

På eit møte i Philadelphia åtvara han sterkt veljarane mot å tru at ikkje Trump kan vinne igjen, og mot å tru at meiningsmålingane tyder på at sigeren er sikra.

Han minte veljarane om at målingane for fire år sidan viste Hillary Clinton som klar favoritt, men at ho sjokkert måtte konstatere at Trump tok sigeren frå henne i siste liten.

– Vi må ikkje slå oss til ro. Eg trur ikkje på meiningsmålingane. Det var mange av dei sist. Dei stemde ikkje. Fordi en masse folk vart heime. Vart late og slo seg til ro. Ikkje denne gongen. Ikkje i dette valet, sa Obama. Han sa at USA i fire år har måtta leve med inkompetansen til Trump.

Kritikk av koronahandteringa

Nærare 230.000 menneske har hittil døydd i koronapandemien, som også har ramma økonomien i USA svært hardt. Det har ført til krass kritikk mot presidenten for handteringa av krisa.

Trump på si side har på valmøte i Nord-Carolina og i andre statar igjen påstått at pandemien snart er over, sjølv om smitten på nytt aukar eksplosivt over heile landet.

Ei ny meiningsmåling frå det respekterte instituttet Quinnipiac viser at Biden leier over Trump med 51 mot 43 prosent i den viktige vippestaten Pennsylvania, som Trump vann sist med syltynn margin.

Biden leier òg på dei landsomfattande målingane, men særleg éi måling frå Quinnipiac er eit alvorleg varsku for Trump: Ho viser at han ligg heilt likt – 47 mot 47 prosent – i Texas, ein stat som ikkje har stemt på ein demokratisk presidentkandidat på nesten 45 år.

