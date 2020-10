Belgia strammar inn, men unngår full nedstenging

utenriks

Statsminister Alexander De Croo lét vere å beordre full nedstenging, slik landet opplevde i mars og april. Med over 10.000 nye smittetilfelle dagleg og over 10.500 døde så langt i pandemien, er situasjonen svært vanskeleg.

Det er allereie innført ei rekkje tiltak, som stenging av alle serveringsstader og portforbod etter midnatt.

– Vi har no bede sjukehus utsetje ikkje-akutte operasjonar som kan planleggjast, i fire veker, seier helseminister Frank Vandenbroucke, ifølgje Brussels Times. Ni av ti provinsar varsla nyleg at alle intensivplassar vil vere fulle innan midten av november om smitten held fram med å auke like raskt som no. Vandenbroucke seier kapasiteten skal aukast til 2.300 sengeplassar.

Eit anna tiltak som vart kunngjort fredag, er stans i breiddeidrett for vaksne. Profesjonelle idrettsarrangement må gå utan publikum. Kulturarrangement innandørs kan ikkje ha fleire enn 200 i salen, og desse må sitje 1,5 meter frå kvarandre.

I høgare utdanning får maks 20 prosent av studentane – 50 prosent for dei som er i det første studieåret sitt – vere fysisk til stades. Alle må ha munnbind.

Arrangement for barn og unge over 12 år må haldast utandørs og med munnmaske. Overnatting er ikkje tillate.

