CNN-måling: Biden slo Trump i debatten

53 prosent av sjåarane som følgde debatten, meiner at Biden kom best ut. 39 prosent svarer at president Donald Trump gjorde det best.

Bidens kritikk av Trump var i stor grad rettvis, svarer 73 prosent. 26 prosent meiner Bidens kritikk mot Trump var urettvis. Samtidig er dei spurde delte i spørsmålet om Trumps kritikk mot Biden var rettvis. Her svarer 50 prosent ja og 49 prosent nei, viser målinga.

56 prosent trur Trump er betre eigna til å handtere økonomien, medan 44 prosent meiner Biden vil klare det betre. I utanrikspolitiske spørsmål føretrekkjer 50 prosent Biden og 48 prosent Trump. I handteringa av koronaviruset set 57 prosent sin lit til Biden medan 41 prosent har tillit til Trump.

Større avstand er det i synet på klimaendringar. Her gir 67 prosent støtte til Biden og 29 prosent støttar Trump. I handtering av raseproblematikk meiner 62 prosent at Biden vil gjere ein god jobb medan 35 prosent gir støtte til Trump.

CNN Instapoll-målinga, gjennomført av meiningsmålingsinstituttet SSRS, vart gjort via telefon blant eit landsdekkjande representativt utval på 585 registrerte veljarar som følgde debatten. Målinga har ein feilmargin på 5,7 prosentpoeng.

