Faktasjekk av presidentdebatten i USA

Nyheitsbyråa AFP og AP har gått gjennomgått fleire av påstandane som Trump og Biden kom med.

Koronahandteringa

Då kandidatane diskuterte måten regjeringa hadde handtert koronakrisa, sa Trump at modellar har anslått at 2,2 millionar menneske kunne ventast å døy som følgje av pandemien.

– Men vi stengde den største økonomien i verda for å kjempe mot denne fæle sjukdommen, sa Trump.

Talet kjem frå ein Imperial College-rapport som anslo kor mange liv som ville gå tapt om det ikkje vart sett i verk nokon restriksjonar.

Biden sa at det døyr 1.000 personar om dagen i USA i samband med koronasmitte. AFP påpeikar tala varierer, og at gjennomsnittet den siste veka er på 762 dødsfall.

Kina-politikken

Biden skulda Trump for å ha gjort handelsunderskotet med Kina større, ikkje mindre. Dette er upresist, ifølgje AFP.

Handelsunderskotet med Kina auka til 418 milliardar i 2018, men krympa til 344 milliardar dollar i 2019. Samanlikna med 2016 – det siste året av Obama-administrasjonen – har underskotet minka. Då var underskotet på 347 milliardar dollar.

Rase i USA

Då raseproblematikk i USA vart diskutert, skulda presidenten Biden for å ha kalla afroamerikanarar for «superrovdyr».

Dette er ikkje rett, ifølgje AFP. Det var Hillary Clinton som brukte uttrykket i samband med eit lovforslag ho fremja saman med Biden. I debatten nekta Biden for å ha brukt uttrykket. Men då han heldt ein tale i samband med lovforslaget, åtvara han mot kriminelle «rovdyr».

Proud Boys

Biden kalla den høgreekstreme gruppa Proud Boys, tilsikta eller ikkje, for «Poor Boys». Han sa òg at Trump under den førre debatten bad dei om å «stand down and stand ready».

Det er ikkje ei riktig attgjeving av det Trump sa. Presidenten sa «stand back and stand by», og han bad dei altså ikkje stå klare.

Grensekontroll

– Dei seier dei kjem tilbake, mindre enn 1 prosent kjem tilbake. Vi må sende ut grensevakter for å finne dei, sa Trump om immigrantar som har vorte lauslatne frå varetekt i påvente av behandlinga av søknaden.

Ifølgje AP er påstanden feil. Ifølgje justisdepartementet møter eit fleirtal av migrantane opp når saka deira skal bli behandla.

