Nesten ny smitterekord igjen i Tyskland

Fredag vart det registrert 11.242 nye tilfelle, like under rekorden dagen før på 11.278. Over heile landet har smitteraten komme opp i 60,3 tilfelle per 100.000 i veka, mot 56,2 dagen før.

Nokre stader er raten mykje høgare, mellom anna i Berlin, der han er på 110,6 per 100.000 per veke. I Neukölln er raten over dobbelt så høg – 236,7 per 100.000 innbyggjarar.

Torsdag vart tiltaka mot viruset skjerpa. I tillegg til i butikkar og restaurantar, må folk no bruke munnbind på enkelte svært trafikkerte gater.

