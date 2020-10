Ny smittebølgje gir ytterlegare innstrammingar i Europa

utenriks

– Vi er heilt opplagt i ei andre bølgje. Vi ventar oss at smittetala held fram med å auke, seier Agoritsa Baka, ekspert i kriseberedskap ved ECDC, til Sveriges Radio.

Smittespreiinga har auka sidan august, og spesielt dei siste vekene, viser den 13. rapporten frå ECDC etter at pandemien braut ut i vår.

I førre rapport heitte det at smittespreiinga var tydelegast hos personar mellom 20 og 40 år, men no spreier smitten seg òg i aukande grad blant menneske i høg alder.

Bakt oppmodar medlemslanda til å satse på smittesporing, testing og å førebu sjukehusa på auka press, og dessutan verne sårbare delar av folket.

Den største smitteveksten dei siste dagane har funne stad i Tsjekkia, Belgia, Frankrike, Spania og Italia.

– Oppfatninga dei siste månadene er at ei bølgje nummer to ikkje finst, eller at det dreier seg om ei lita bølgje. Situasjonen er det motsette, seier Martin Hirsch, leiar for det offentlege sjukehussystemet AP-HP i Paris, til kringkastaren RTL.

– Kan bli verre

– Det er mogleg at den andre bølgja kan bli verre enn den første, seier han, og åtvarar mot det han kallar ei skremmande utfordring i tida som kjem.

Pågangen ved franske sjukehus aukar raskt. Torsdag registrerte Frankrike ny døgnrekord på 41.622 nye smittetilfelle og det høgaste talet pasientar på intensivavdelingar sidan mai.

– Dei nye tilfella i dag, er pasientane våre i morgon. November månad kjem til å bli vanskeleg, skriv statsminister Jean Castex på Twitter.

Hirsch meiner det reelle talet på nye smittetilfelle er mykje større enn dei påviste tilfella som offentleg statistikk fangar opp, fordi mange smitteberarar utan symptom aldri blir testa.

– Det er mange smitta menneske som går rundt i gatene utan å vite at dei er infiserte, og utan at nokon andre veit om det, seier han.

Portforbod

Frankrike har utvida eit portforbod som no omfattar 46 millionar menneske, over to tredelar av folkesetnaden, i tidsrommet frå klokka 21 til 6.

Fleire andre land i Europa har òg innført portforbod, blant dei Belgia, der utanriksministeren i landet, Sophie Wilmès, er på intensivavdeling etter å ha testa positivt for korona førre veke.

Førre veke var det i snitt nesten 10.000 nye smittetilfelle dagleg i Belgia.

I den greske hovudstaden Aten blir det frå laurdag forbode å opphalde seg utandørs om natta, og det blir munnbindpåbod i dei hardast ramma områda.

– Munnbind er vaksinen før vaksinen er klar, sa statsminister Kyriakos Mitsotakis torsdag kveld.

Dystre rekordar

Tyskland sette døgnrekord torsdag då 11.278 nye smittetilfelle vart påviste. Smitteraten på landsbasis har nådd 60,3 tilfelle per 100.000 i veka.

Smitteauken har ført til skjerpa tiltak. I tillegg til at folk må bruke munnbind i butikkar og restaurantar må dei no òg bruke munnbind på enkelte svært trafikkerte gater.

I Tyskland er både helseminister Jens Spahn og ektemannen hans smitta og i karantene.

I nabolandet Polen vart det sett ny døgnrekord då styresmaktene torsdag stadfesta 12.100 nye infeksjonar. Frå laurdag kan det bli innført nye restriksjonar i Polen.

Torsdag sette Italia døgnrekord med 16.079 smitta, dagen etter at Spania vart det første EU-landet der over 1 million menneske har testa positivt for koronaviruset.

