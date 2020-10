Sánchez: Spania har hatt fleire enn 3 millionar koronatilfelle

utenriks

Spania, som har 47 millionar innbyggjarar, vart onsdag offisielt det første EU-landet som har registrert fleire enn éin million koronatilfelle.

Men Sánchez sa i ein TV-sendt tale fredag at antistoffstudiar viser at «det faktiske talet menneske som har blitt smitta i landet vårt, overstig 3 millionar».

– Situasjonen er alvorleg og vi må alle vere målretta, vise sosial disiplin og den nødvendige dugnadsånda for å verne folkehelsa, sa Sánchez.

At det registrerte talet på smitta er lågare, kjem av ifølgje statsministeren at ein i starten av pandemien berre oppdaga ein liten del av tilfella. No blir rundt 70 prosent oppdaga, samanlikna med berre 10 prosent i den første fasen til pandemien, seier Sánchez.

Til no har nesten 35.000 menneske døydde som følgje av viruset i Spania. Men ekspertar seier at dødstala i dei fleste land truleg er langt høgare, fordi manglande testkapasitet og asymptomatiske tilfelle gjer det vanskeleg å få oversikt over det verkelege omfanget.

Styresmaktene i fleire spanske regionar presenterte fredag nye smitteverntiltak. Dei oppmoda Sánchez til å innføre portforbod kveldstid.

