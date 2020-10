Smitterekord i Danmark: 859 tilfelle på eitt døgn

utenriks

Statsminister Mette Frederiksen har kalla inn til pressekonferanse fredag klokka 18.30. Møtet er venta å dreie seg om dei nye restriksjonane, som statsministeren har varsla om til nyheitsbyrået Ritzau.

– Koronaen er tilbake. Og vi kjem til å innføre ytterlegare restriksjonar, sa Frederiksen torsdag.

Tre dødsfall

Talet på koronapasientar på danske sjukehus har stige med éin, og er no 125. Av desse får 18 intensiv behandling, og 13 er kopla til respirator.

Det siste døgnet har tre koronasmitta personar døydd. Talet på døde er dermed total 697.

Totalt er det meldt om 38.622 tilfelle av korona i Danmark, ifølgje tal frå Johns Hopkins-universitetet.

Raske tiltak

Overlege Lars Østergaard ved Aarhus universitetssjukehus seier at ein hurtig og effektiv innsats er viktig for å få bukt med spreiinga.

– Dess før ein får sett dei inn, dess lettare blir det å vende om, seier han til Ritzau.

Også torsdag vart det sett rekord i talet på nye smittetilfelle på eitt døgn. Då vart det meldt om 760 nye tilfelle.

– Det er jo tydeleg for alle at talet på smitta veks stort sett dag for dag no, seier Østergaard.

Restriksjonar ut året

Dei noverande koronarestriksjonane går ut 31. oktober. Transportminister Benny Engelbrecht seier fredag at danskane likevel må førebu seg på å bruke munnbind på kollektivtransporten, også etter dette.

– Som eit minimum vil det halde i alle fall fram ut året, og truleg òg lengre, seier han til Ritzau.

Det er òg venta at reglane for kor mange som kan samlast, som i dag er 50 personar, vil bli skjerpa ytterlegare.

Truleg vil det òg bli innført strengare reiserestriksjonar. Neste veke er det venta at Hellas vil hamne på lista til danskane over «raude» land, då talet på koronatilfelle i Hellas har auka til 31,9 smitta per 100.000 innbyggjarar. Det viser tal frå EUs smittevernbyrå ECDC.

Dermed er det berre Noreg, fem regionar i Sverige og Slesvig-Holsten i Nord-Tyskland Danmarks utanriksdepartement ikkje rår mot unødvendige reiser til.

(©NPK)