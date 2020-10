Stoltenberg: Beste sjanse for fred i Afghanistan på ein generasjon

utenriks

Operasjonen til alliansen i Afghanistan var tema på den andre og siste dagen av forsvarsministermøtet denne veka. Stoltenberg seier Nato stiller seg bak fredsprosessen og har justert nærværet sitt tilsvarande.

– For berre nokre år sidan hadde vi kampstyrkar med over 100.000 personar, no er vi nede i snautt 12.000, sa Stoltenberg då møtet var over.

Han meiner dei kommande månadene blir avgjerande, og han tok opp att at Taliban må redusere valden i landet og bryte alle band til al-Qaida og andre terrorgrupper.

– Afghanistan må aldri meir kunne bli ei plattform for angrep på landa våre. Det er òg viktig å ta vare på dei framstega som er gjort gjennom fleire år, ikkje minst for kvinner og jenter, understreka han.

Stoltenberg gjentok òg at ei avgjerd om å trekke seg ut av Afghanistan skal fattast av Nato i fellesskap når tida er inne for det. Det står i kontrast til det USAs president Donald Trump sa nyleg. I september sa han at alle amerikanske styrkar skal heim før jul.

