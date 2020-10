USA: Russiske hackarar har angripe lokale styresmakter

utenriks

Åtvaringa kjem mindre enn to veker før valet og forsterkar frykta for at røystinga skal bli manipulert og at det blir skapt uvisse om valresultatet.

Ifølgje styresmaktene skal statsstøtta russiske hackargrupper dei siste dagane ha angripe nettverket til delstatar og lokale styresmakter. Nokon av angrepa skal ha vore vellykka, men det blir ikkje opplyst om kven som vart angripne.

FBI og Det amerikanske tryggingsdepartementet seier det ikkje er noko som tyder på at offisielle valdata har vorte tukla med.

Åtvaringa frå dei to etatane er ei påminning om kapasiteten til Russland og innblandinga som går føre seg i valet, sjølv etter at amerikanske styresmakter onsdag skulda Iran og Russland for å vilje påverke valet. Begge landa avviser skuldingane blankt.

