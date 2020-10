USA-kjennarar trur ikkje debatten endrar styrkeforholdet

utenriks

– Problemet med ein debatt som på eit vis enda uavgjort, er at Trump måtte vinne. Han hadde behov for at Biden gjorde feil. Det skjedde berre ikkje, seier Jørn Brøndal ved Sørdansk Universitet til nyheitsbyrået Ritzau.

CNNs politiske reporterar Maeve Reston og Stephen Collinson skriv at Trump ikkje klarte å levere dei avgjerande augneblinkane som han måtte for å kunne snu ting til sin fordel.

Trump tok som venta opp Bidens samband med forretningane til sonen Hunter i Ukraina. E-postar som visstnok er ein del av korrespondansen til sonen, vart offentleggjorde i avisa New York Post onsdag.

Avisa Wall Street Journal, der dei på kommentatorplass har drive fram eit narrativ om at Hunter brukte makta til faren til å tene pengar, la kort tid etter debatten ballen død.

– Finansdokument som Wall Street Journal har gått gjennom, viser at Joe Biden ikkje spelte noka rolle, skriv avisa.

Også nyheitsbyråa AFP og Reuters skriv at Trump ikkje heilt klarte å spisse skuldingane mot Biden og få han ut på glattisen om forretningane til sonen.

