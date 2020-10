Over 1.000 nye koronatilfelle i Danmark

utenriks

Det viser tal frå Statens Serum Institut. Talet er det høgaste så langt under pandemien, men ei forseinking gjer at talet på måndag gjeld for dei siste 28 timane. Søndag vart det stadfesta 945 nye smittetilfelle.

I tillegg må det takast omsyn til at vesentleg fleire blir testa i dag enn då spreiinga var på det verste etter at viruset kom til Danmark i vår. Dei siste 28 timane har det vorte teke 59.536 prøver.

Med dei 18 nye innlagde er måndag 145 personar innlagde på sjukehus. Det er det høgaste talet sidan 14. mai. 17 av dei innlagde ligg på intensivavdeling, og 12 ligg i respirator.

– Det er framleis god plass på sjukehusa, men no nærmar det seg også eit nivå der ein må vere førebudd på at det kan bli endå fleire pasientar, seier styreleiar Torben Mogensen i den danske Lungeforeningen.

Det er registrert seks nye koronarelaterte dødsfall. Dermed er totalt 708 koronasmitta personar døde i Danmark.

Måndag tredde nokon av dei nye koronarestriksjonane i kraft i landet. Mellom anna er det forbod mot private samlingar med meir enn ti personar.

(©NPK)