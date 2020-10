Overveldande fleirtal for ny grunnlov i Chile

utenriks

Resultatet utløyste store jubelscener i fleire byar i landet. I hovudstaden Santiago strøymde tusenvis av menneske ut i gatene for å feire med cymbalar, trommer og blåseinstrument.

– Eg hadde aldri trudd at vi chilenarar ville vere i stand til å komme saman for å skape ei sånn endring, sa 46 år gamle Maria Isabel Nunez, som feira hand i hand med den 20 år gamle dottera si.

Heile 78 prosent har stemt for forslaget om å skrive ny grunnlov, opplyser valkommisjonen i landet.

Piñera: Dette er berre byrjinga

President Sebastián Piñera oppmodar landet til å stå saman i arbeidet med den nye Grunnlova.

– Folkeavstemminga er ikkje slutten, det er byrjinga på ein veg vi saman må gå for å bli samde om ei ny grunnlov for Chile, sa Piñera i ein tale søndag kveld.

– Fram til no har Grunnlova splitta oss. Frå i dag må vi alle samarbeide, slik at den nye Grunnlova dannar flotte rammer for samhald, stabilitet og framtida, sa han vidare.

Stamma frå diktaturtida

Den noverande Grunnlova vart skriven i perioden då landet vart styrt av militærdiktaturet til general Augusto Pinochet – frå 1973 til 1990.

Mange meiner lova bidreg til sosial forskjell, mellom anna ved at ho ikkje fastslår at det er statens ansvar å gi borgarane helsehjelp og utdanning.

Vedtaket om å halde folkeavstemming vart gjort for snart eitt år sidan etter ein månad med store demonstrasjonar mot forskjellar og korrupsjon.

I den største demonstrasjonen deltok over ein million menneske i Santiago på dagen eitt år før folkeavstemminga. Pressa vart derfor så stort at Piñera opna for folkeavstemming.

Slag i ansiktet

Resultatet av folkeavstemminga er eit slag i ansiktet på politikarane i landet, meiner den chilenske statsvitaren Marcelo Mella.

– Eit så sterkt fleirtal for ei ny grunnlov bør tolkast som ei avvising av dei politiske partia, som i stor grad har vore handhavarar av Pinochets grunnlov og av regimet vi arva frå han, seier Mella til AFP.

Mange konservative stemmer har forsvart den noverande Grunnlova og argumentert for at den har vore utslagsgivande for fleire tiår med økonomisk vekst og stabilitet i Chile.

Håp om endring

Den nye Grunnlova blir venta å utvide rolla til staten i å sikre velferda til innbyggjarane og å sikre grunnleggjande rettar til helse, utdanning, distribusjon av vatn og pensjon.

– Eg er full av håp om at ting vil endre seg og at vi vil få til ei radikal endring i landet, seier 42 år gamle Romina Nunez, som arbeidde med organisering av stemming ved nasjonalstadionet i Santiago, det største vallokalet i landet.

Tusenvis avla stemma si ved det store anlegget, som under Pinochets regjeringstid vart brukt som fangeleir der regimekritikarar vart torturerte.

