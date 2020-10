Pompeo i India for å snakke om «truslar» frå Kina

utenriks

Pompeo innleidde måndag rundturen i den indiske hovudstaden New Delhi, der han skal halde til i to dagar før han reiser vidare til Sri Lanka, Maldivane og Indonesia. Alle landa speler ei viktig rolle for skipstrafikken i Indiahavet, der Kina er i ferd med å trappe opp engasjementet sitt.

Kina har òg ein grensekonflikt gåande med India i Himalaya, der eit tjuetal indiske soldatar vart drepne i samanstøytar i sommar.

Forsvarsministeren i USA, Mark Esper, er òg med på møta i India, der han vil diskutere auka militært samarbeid, mellom anna ved deling av etterretning, felles militærøvingar og våpensal.

(©NPK)