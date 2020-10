Statsministeren i Thailand viser ingen teikn til å vike

utenriks

Statsminister Prayut Chan o-cha kalla i staden protestane for ulovlege og tok til orde for at dei må komme under kontroll.

Titusenvis av demonstrantar med studentaktivistar i spissen har den siste tida fylt gatene i Bangkok sentrum med krav om at regjeringa til statsministeren går av, at grunnlova blir skriven om, og at kongehuset får mindre makt.

Prayut er generalen som i 2014 leidde eit militærkupp, og som seinare har sytt for at grunnlova vart endra på ein slik måte at han ifølgje ekspertar var sikra siger i førre val. Under hans styre har opposisjonen fått langt dårlegare kår.

