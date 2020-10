Amy Coney Barrett blir ny dommar i USAs høgsterett

utenriks

Barrett er den tredje høgsterettsdommaren innsett av president Donald Trump og blir godkjend berre ei dryg veke før presidentvalet.

Måndag kveld, berre ein knapp time etter avstemminga i Senatet, vart ho teken i eid ved ein seremoni i Det kvite hus.

– Dette er ein stor dag for USA, for grunnlova vår og for den rettferdige og upartiske rettstryggleiken, sa Trump på scena framfor rundt 200 frammøtte folkevalde og andre støttespelarar.

– Eg står her i kveld og er djupt stolt og æra, sa ei smilande Barrett. Ho understreka vidare at ho som dommar er pliktig å utøve arbeidet sitt på nøytralt vis.

Barrett skal takast i eid ytterlegare ein gong i ein seremoni i høgsterett tysdag. Deretter vil ho kunne setje i gang med arbeidet ved USAs høgaste domstol.

Sinne på venstresida

Aldri før har ein høgsterettsdommar vorte godkjent så tett opp mot valet. Trump nominerte Barrett etter at den liberale høgsterettsdommaren Ruth Bader Ginsburg døydde i september.

Nominasjonen og den seinare prosessen for å få henne godkjent har ført til brei fordømming frå Demokratane. Dei har vist til at fleirtalsleiaren i republikanarane Mitch McConnell i 2016 nekta å halde avstemming for dåverande president Barack Obamas kandidat Merrick Garland.

McConnell sa då at ein ikkje burde halde ei slik avstemming i eit valår, fordi det amerikanske folket bør få ta avgjerda om kven som skal få utnemne den neste høgsterettsdommaren i landet.

– De vinn kanskje denne avstemminga, men de vil aldri i livet få kredibiliteten dykkar tilbake, rasa Demokratanes mindretalsleiar Chuck Schumer før avstemminga måndag.

Fleire av Schumers partifellar har slengt seg på og retta skarp kritikk mot prosessen, mellom dei visepresidentkandidat Kamala Harris og presidentkandidat Joe Biden.

Fornøgde republikanarar

Ifølgje McConnell var likevel det å stemme for å godkjenne Barrett noko som burde «gjere alle senatorar stolte».

Republikanaren Lindsey Graham, som leier justiskomiteen, beskriv sjubarnsmora Barrett som eit førebilete for konservative kvinner.

– Dette er historisk, sa han måndag.

Av Senatets 53 republikanske senatorar var det berre moderate Susan Collins som stemde nei. Ingen demokratar stemde for, og Barrett vart dermed den første høgsterettsdommaren i moderne tid som ikkje har fått ei einaste stemme frå opposisjonen.

Konservativt fleirtal i lang tid

Dommarane i høgsterett sit på livstid eller fram til dei vel å pensjonere seg.

Det betyr at den konservative fløya kan dominere domstolen i mange år framover, noko som kan få konsekvensar for mellom anna kvinners rett til abort, for likekjønna ekteskap og for ekspresident Barack Obamas helsereform.