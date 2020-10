Artistar rasar mot Trumps musikkbruk

utenriks

Alt frå «Hallelujah» av Leonard Cohen til Rolling Stones-låten «You Can't Always Get What You Want» har dundra frå høgtalarane når Trump har entra scena, til sterke protestar både frå nolevande artistar og dei etterlatne etter avdøde artistar.

Neil Young, John Fogerty og Phil Collins er blant dei som har protestert, og det same har arvingane etter artistar som Cohen, Prince og Tom Petty.

Få artistar ønskjer å bli assosierte med Republikanarane, noko som har vore eit gjennomgangstema heilt sidan 1984, då Bruce Springsteen nekta Ronald Reagan å spele «Born in the U.S.A.» frå scena.

Temaet har likevel aldri vore så betent som no, takka vere Donald Trump, meiner Gil Kaufman i musikktidsskriftet Billboard.

– Dette valet er så viktig for mange veljarar, og det er det for musikarane òg, seier han.

Saksøkt

Neil Young er blant dei som har gått aller hardast ut, og som har saksøkt Trump-kampanjen for musikkbruken.

– Tenk deg korleis det kjennest å høyre «Rockin’ in the Free World» etter at denne presidenten har snakka, som om det er hans tema-låt. Det var ikkje til den slags bruk eg laga han, skreiv Young på nettsida si i juli.

Kjensla av å vere verva til Trump-kampanjen, har gjort artistar som han rasande.

– Musikken deira er òg identiteten deira. Det er viktig for dei at det ikkje verkar som om dei støttar Trump, seier Kaufman.

«Fortunate Son»

Nokre artistar er overraska over at Trump speler låtar med tekstar som er stikk i strid med det som er den politiske bodskapen til presidenten.

Trumps bruk av hitten til Creedence Clearwater Revival frå 1969, «Fortunate Son», som fordømmer privilegerte barn frå rike familiar som lét vere å tenestegjere under Vietnam-krigen, blir av mange oppfatta som ei skildring av Trump sjølv.

– Det forvirrar meg at presidenten har valt å bruke mine låtar under politiske møte, når han faktisk verkar å vere ein av desse heldige sønene sjølv, konstaterte låtskrivaren John Fogerty i september.

Då Trump heldt fram med å bruke låten, gjekk Fogertys undring over til sinne.

– Han bruker orda mine og stemma mi til å fremje ein bodskap som eg ikkje stiller meg bak, tvitra Fogerty i midten av oktober, der han òg trua med å ta saka til retten dersom Trump og Republikanarane heldt fram med å bruke låten under valmøte.

Lisensrettar

At Phil Collins-låten «In The Air Tonight» vart spelt frå scena under Trumps valmøte i Iowa 14. oktober, vel ei veke etter at presidenten sjølv testa positivt for koronaviruset, og etter at ekspertane hadde åtvara mot store folkemøte, var det fleire som kommenterte.

Advokatane til Collins vil nekte Trump all vidare bruk av låten, men det kan vere vanskeleg å vinne fram med slike krav.

Valkamporganisasjonen til politikarane kan kjøpe omfattande lisensrettar frå organisasjonane til musikarane, som BMI og ASCAP, noko som i praksis gir dei høve til å bruke millionar av låtar.

Truar med søksmål

Artistane kan likevel krevje at dei får unntak frå lisensane, noko Rolling Stones har gjort. Bandet truar no Trump-kampanjen med søksmål dersom dei speler «You Can't Always Get What You Want» frå scena fleire gonger.

Enka og døtrene til Tom Petty truar òg med søksmål dersom ikkje Trump sluttar å spele «I Won't Back Down» i valkampen, og Leonard Cohens etterlatne vart rasande då «Hallelujah» runga frå høgtalarane under landsmøtet til Republikanarane.

– Dersom dei hadde bede om å få bruke låten «You Want it Darker», så hadde vi kanskje vurdert å tillate det, heitte det i ein syrleg kommentar frå advokatane til Cohen-familien.

Truleg i eit forsøk på å unngå protestar og dårleg PR på tampen av valkampen, har Trump no byrja å spele Village People-låten «Y.M.C.A.» frå scena. Leiaren for gruppa og låtskrivar Victor Willis har ikkje protestert, men seier at han ikkje føler at han støttar Trump sjølv om låten blir spelt.

(©NPK)