Belgias tidlegare ukjende prinsesse har møtt far sin

Delphine Boël (52) kjempa i fleire år for at mannen ho meinte var den biologiske faren hennar, skulle gi frå seg DNA-prøve. Det måtte han til slutt gjere, dermed vart det slått fast at han var far til kvinna.

Tysdag opplyste det belgiske kongehuset at far og dotter har møtt kvarandre for første gong. Vedlagt pressemeldinga er eit bilete av ei smilande prinsesse sitjande ved sida av Albert II og kona hans, dronning Paola.

Delphine Boël fekk for få veker sidan retten til å bruke tittelen prinsesse, og ho kallar seg i dag prinsesse Delphine av Saxen-Cobourg.

