Kjenslevare tryggingsopplysningar om Riksdagen ute på nettet etter IT-angrep

Filene stammar frå eit datainnbrot i august. Gunnebo sende då ut ei pressemelding der innbrotet vart beskrive som eit «organisert IT-angrep». Selskapet melde det dei meinte var industrispionasje til tryggingstenesta Säpo, men det vart aldri opplyst at fortruleg informasjon hadde vorte leke.

Tysdag kunne avisa Dagens Nyheter avsløre at datamateriell frå selskapet no ligg ope på nettet – materiell som mellom anna inneheld opplysningar om korleis riksdagsbygninga skal vernast, korleis bankkontoar blir overvakt, og dessutan informasjon om tryggingskvelven til ein smykkebutikk.

Ifølgje DN trua gruppa bak IT-angrepet med å leggje ut informasjonen dersom ikkje selskapet tok kontakt, noko dei no tydelegvis har gjort.

– Å betale var aldri aktuelt. Dette er kriminelle element. Dersom ein betaler dei, så hjelper ein dei til å halde fram verksemda si, seier Gunnebos administrerande direktør Stefan Syrén til avisa.

Selskapet får no kritikk for handteringa si av datainnbrotet.

– Å bli hacka er ein ting, det kan ein aldri verne seg 100 prosent mot. Men det er under all kritikk å handtere ei hending så dårleg. Alfa og omega når det skjer eit innbrot, er å fastslå kva som faktisk har skjedd, og her hadde det vore nok med ti minutts etterforsking for å forstå risikoen for at kritiske data hadde vorte stole, seier tryggingseksperten Leif Nixon til DN.

