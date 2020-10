Melbourne «held nullen» i koronakampen

utenriks

Sist gong det var to dagar på rad utan nye smittetilfelle var i mars. I august toppa det seg med over 700 smitta per dag i Melbourne og resten av delstaten Victoria. For tida er det 87 aktive covid-19-tilfelle.

Ved midnatt natt til onsdag blir mange av dei strenge restriksjonane oppheva. Barar, restaurantar og butikkar kan opne igjen. Det blir òg lov til å gå på besøk, men det er ikkje lov med meir enn to vaksne gjester. Og verken vaksne eller barn får reise meir enn 25 kilometer heimanfrå.

(©NPK)