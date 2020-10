Minst 21 drepne i uro etter valet i Guinea

utenriks

Den statseigde TV-kanalen RTG seier at 21 menneske har mista livet i samanstøytar sidan 19. oktober, blant dei fleire frå tryggingsstyrkane. Opposisjonen meiner talet på døde er 27.

Valden braut ut etter eit omstridt val der sitjande president Alpha Conde (82) stilte for ein tredje periode og vann trass i massedemonstrasjonar. Valet har vore følgd av kraftige protestar og skuldingar om valfusk.

Titals menneske vart drepne då tryggingsstyrkar slo ned på protestar i oktober i fjor mot ei grunnlovsendring som opna for at Conde kunne omgå lova som seier at ein president berre kan sitje i to periodar.

Ein diplomatisk delegasjon med representantar frå FN, den afrikanske unionen (AU) og den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas kom til Guinea søndag. Måndag møtte dei fleire statsrådar og tenestepersonar frå regjeringa.

Dei har òg snakka med representantar frå valkommisjonen i landet og utanlandske diplomatar i eit forsøk på å roe ned den spente situasjonen i landet.

(©NPK)