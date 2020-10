Minst sju drepne i eksplosjon ved islamsk skule i Pakistan

utenriks

Den religiøse skulen ligg i Peshawar nordvest i Pakistan, og angrepet skjedde medan ein kjent islamsk lærar underviste i hovudsalen på skulen.

Bomba ser ut til å ha gått av like etter at nokon lét etter seg ei veske i rommet, opplyser politimannen Waqar Azim.

For fleire av dei såra er tilstanden kritisk, og det er frykt for at dødstalet kjem til å stige. Både studentar. lærarar og andre tilsette er blant offera. Blant studentane var det òg enkelte afghanarar.

Ein student fortel at opptil 500 personar var til stades då bomba gjekk av.

Åtvara mot terror

Angrepet på tysdag skjer få dagar etter at pakistansk etterretning åtvara mot at militante grupper kunne komme til å angripe offentlege stader og viktige bygningar, mellom dei religiøse skular og moskear fleire stader i Pakistan, mellom dei Peshawar.

Ingen har førebels sagt at dei står bak angrepet, men Peshawar har òg tidlegare vorte ramma av angrep som den pakistanske delen av Taliban har stått bak. Gruppa har erklært krig mot regjeringa i Pakistan, og har sidan 2001 gjennomført angrep på offentlege plassar, skular, moskear og militæret.

Øyredøyvande smell

Mohammad Saqib (24), ein av dei overlevande studentane, fortel frå sjukehussenga at den islamske læraren Rahimullah Haqqani var i ferd med å forklare vers i Koranen då dei plutseleg høyrde eit øyredøyvande brak, der fleire skreik og blodige studentar ropte etter hjelp.

– Nokon hjelpte meg, fekk meg i ein ambulanse, og så vart eg send til sjukehus, seier Saqib, som har bandasjar på begge armane.

Statsminister Imran Khan har fordømt angrepet, og ber om at offera får så god helsehjelp som mogleg.

