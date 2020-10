Peace Now: Israel godkjenner nye busetjingar i Hebron

utenriks

Ifølgje den israelske menneskerettsgruppa har militære styresmakter gitt grønt lys for bygging av 31 bustader «i hjartet av Hebron». Peace Now, som følgjer israelsk byggjeaktivitet i okkuperte område, fordømmer det dei kallar eit forsøk på å lure inn godkjenningane før presidentvalet i USA om ei veke.

Sitjande president Donald Trump blir utfordra av Joe Biden, som til liks med FN ser på bustadene som ulovlege sidan dei blir bygde i okkuperte område.

Peace Now har gått retts veg for å stanse prosjektet i Hebron, som ligg på den okkuperte Vestbreidda. Men israelske styresmakter skal likevel ha utskrive byggjeløyve sjølv om saka først kjem for retten 31. januar.

Ein domstol i Jerusalem har fastslått at prosjektet ikkje kan halde fram før det har vorte avklart i rettsvesenet.

Det bur frå før rundt 800 jødiske busetjarar i Hebron. Israel bruker store summar på militært vakthald rundt busetjinga, som ligg i utkanten av gamlebyen, og som bidreg til daglege konfliktar i ein by med 200.000 palestinske innbyggjarar.

(©NPK)