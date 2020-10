Rapport: Asymptomatisk smitta mister antistoff raskare

utenriks

Studien er gjort av Imperial College på oppdrag av den britiske regjeringa mellom juni og september.

Den antydar òg at tapet av antistoff gjekk langsamare hos dei i aldersgruppa 18–24 enn hos dei som er 75 år og eldre.

365.000 menneske vart undersøkte for antistoff, og resultatet viser at 26 prosent færre personar hadde antistoff i seg tre månader etter at dei var smitta.

Forskarane er likevel varsame og seier at mykje framleis er ukjent om kor lenge ein eventuelt er immun og kor sterk immuniteten er etter smitte.

(©NPK)