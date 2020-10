Australia: Kvinner frå ti fly måtte gjennomgå påtvungne underlivsundersøkingar i Qatar

utenriks

Det seier Australias utanriksminister Marise Payne onsdag.

Det vart først meldt at det berre var snakk om passasjerar frå eitt Qatar Airways-fly som skulle til Sydney. Payne har beskrive undersøkingane som «grovt upassande» og «støytande», og ho har sagt at saka vil bli følgt opp gjennom diplomatiske kanalar.

Undersøkingane vart igangsette etter funn av ein nyfødd baby på eit toalett på flyplassen i Qatars hovudstad.

– Sjølv om målet med dei hasteinnførte undersøkingane var å forhindre at gjerningspersonane bak det forferdelege lovbrotet kunne sleppe unna, beklagar Qatar all liding eller krenking av personleg fridom for alle reisande som vart påverka av denne aksjonen, heiter det i ei fråsegn frå Qatars regjering onsdag.

Vidare heiter det at ei etterforsking av saka er opna og at resultata vil bli delt med internasjonale partnarar. Fråsegna nemner likevel ikkje noko om at kvinnene vart utsette for tvungne undersøkingar, men viser til eit «søk etter foreldra».

Ifølgje fråsegna vart babyen funnen forlaten i ei søppelbøtte, innpakka av ein plastpose. Babyen skal vere i god form og blir teken vare på av sosialarbeidarar og helsepersonale.

Ekspertar trur hendinga kan gå utover Qatar Airways, uavhengig av om flyselskapet var innblanda i hendinga eller ei. Den kan òg ha stukke kjeppar i hjula på Qatars forsøk på å betre ryktet sitt før landet arrangerer fotball-VM for menn i 2022.

