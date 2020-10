Biden åtvarar mot å fjerne Obamacare

utenriks

Biden heldt talen, der pandemien var eit hovudtema, i Wilmington i heimstaten Delaware. Han oppmoda òg amerikanarane til å bruke munnbind.

– Dette er ikkje politisk, det er patriotisk å bruke munnbind. Bruk eit, punktum, sa Biden.

Han understreka òg at pandemien ikkje vil forsvinne over natta viss han blir vald, og åtvara om at det blir nødvendig med mykje hardt arbeid.

– Eg stiller ikkje til val på eit usant løfte om at eg kan stanse pandemien ved å vri på ein brytar, sa presidentkandidaten til Demokratane.

