DN: Svenske styresmakter granskar koplingar mellom tankesmia IPI og Epstein

Dagens Næringsliv har i ei rekkje artiklar retta søkjelyset mot koplingar mellom International Peace Institute (IPI), Rød-Larsen og Epstein. Ifølgje avisa har norske styresmakter, gjennom Utanriksdepartementet, bede styret i tankesmia oppklare sambanda.

Svenske styresmakter, som også har vore ein viktig pengegivar til IPI, har igangsett eigne undersøkingar, melder avisa. Dette vart sett i gang dagen etter ein artikkel i DN om at Rød-Larsen på eit tidspunkt skulda Epstein pengar, og at ei betaling til Epstein via IPI vart autorisert.

– Vi er for tida i kontakt med IPI. Som store givarar har vi gitt uttrykk for at vi ventar at organisasjonen, inkludert styret, følgjer opp den nye informasjonen i artikkelen grundig og bestemmer seg for neste trinn i samsvar med desse funna, opplyser det svenske utanriksdepartementet til avisa.

– Vi vil ta stilling til dei neste stega basert på dette. Vi ventar at IPI handlar i samsvar med dei etiske retningslinjene sine, skriv pressetenesta i svensk UD vidare.

IPI og Rød-Larsen har ikkje svart på DNs førespurnader om saka.

