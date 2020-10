EU-forslag om minstelønn skal ikkje rokke ved nordisk modell

utenriks

Heilt sidan EU-kommisjonen byrja arbeidet med minstelønn, har det vore tydeleg og uttalt skepsis frå dei nordiske medlemmene og tre andre land som til liks med Noreg har ein tradisjon for at partane i arbeidslivet blir einige om lønnsnivået.

– Eg må innrømme at eg ikkje alltid har forstått argumenta. Det er ei frykt for eit direktiv fordi folk trur det er ei innblanding i arbeidsmarknadssystema deira i breiare forstand. Det er ikkje tilfelle, seier arbeidskommissær Nicolas Schmit til det danske nyheitsbyrået Ritzau og to andre nordiske nyheitsbyrå.

Han fastslår at medlemslanda ikkje skal påleggjast å ha ei lovfesta minstelønn. Direktivet skal ikkje blande seg inn i fridommen til «dei sosiale partnarane» eller forhold medlemsstatane sjølv har råderett over, ifølgje kommisjonen.

Oppmodar til kollektive løysingar

I forslaget som vart lagt fram onsdag, tek EU-kommisjonen tydeleg omsyn til tradisjonen med kollektive forhandlingar og deler forslaget sitt i to. Kommisjonen vil til og med fremje kollektiv forhandling også i dei 21 medlemslanda som har ei lovfesta minstelønn.

– Det bør vere gullstandarden, sa Schmit då forslaget vart presentert i Brussel onsdag.

Delar av direktivet skal gjelde alle medlemslanda, som å styrkje handhevinga av minstelønnssatsar og å sikre at mange nok blir dekte. Kommisjonen vil ha eit ikkje-bindande mål om at 70 prosent av arbeidskrafta skal vere dekt av kollektivavtalar.

– Inngrep i autonomien til partane

Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO er glad for at EU-kommisjonen seier tydeleg at det er fleire fordelar ved kollektive forhandlingar, og at dei ikkje vil påleggje nokon å ha ei lovfesta minstelønn.

I ein e-post til NTB skriv Melsom at NHO skal gå grundig gjennom det som har komme frå EU. Sjølv om ho meiner det er mange gode element i forslaget, ser ho òg sider som kan vere uheldige.

– Det gjeld både forslaget om tariffavtaledekking på 70 prosent, og at det ikkje blir teke omsyn til at tariffavtalane har ein sterk og styrande verknad på arbeidsmarknaden samla sett, ikkje berre for dei arbeidstakarane som er omfatta av han. Dette er eit inngrep i autonomien til partane som vi meiner er svært uheldig, seier Melsom.

LO-skepsis

LO-nestleiar Peggy Hessen Følsvik meiner eit direktiv om minstelønn kan påverke den norske modellen med frie forhandlingar negativt. Ho skriv til NTB at den nordiske fagrørsla og arbeidsgivarorganisasjonane har stått saman om å seie nei til eit minstelønnsdirektiv.

– Vi kjem til å halde fram samarbeidet med dei nordiske kollegaene våre i tida framover for å sikre at eit direktiv om minstelønn ikkje påverkar det nordiske og velorganiserte arbeidslivet, seier Hessen Følsvik. Ho meiner EU risikerer å påleggje nasjonale styresmakter å gripe inn i lønnsdanning og avtaleinngåing.

Vil ikkje la EU bestemme

Også regjeringa er lite positive til EU-forslaget.

– Det å vilje løfte lønnsnivåa for dei lågast betalte i Europa er ei god sak, men Noreg ønskjer ikkje noka form for EU-bestemt minstelønnsordning, seier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) i ein e-post til NTB.

Han understrekar at dei vil verne den nordiske modellen.

– Eg ser at EU-kommisjonen med forslaget sitt meiner at dei har teke omsyn til at vi kan halde fram med den norske modellen, men vi slår oss ikkje til ro med dette, understrekar han.

Skal motverke fattigdom

I dei politiske retningslinjene til kommisjonen er det eit uttalt mål at minstelønna skal sikre sømmelege levekår. Samtidig legg direktivet ikkje opp til å fastsetje eit konkret lønnsnivå eller harmonisere minstelønna på tvers av landegrensene.

Schmit seier at nesten 10 prosent av arbeidarane i EU lever i fattigdom, sjølv om dei har jobb.

– Dette må endrast. Folk som har jobb, skal ikkje trenge å slite for å få endane til å møtast. Minstelønnene må ta igjen veksten i andre lønningar, seier Schmit.

Rammeverk

– Det er viktig å sikre at også lågtlønte nyt godt av den økonomiske opphentinga. Med dette forslaget vil vi sikre at arbeidarar i EU har ei sømmeleg inntekt, same kvar dei jobbar, seier visepresidenten i EU-kommisjonen, Valdis Dombrovskis.

Han presiserer òg at kommisjonen støttar retten til å forhandle om lønningar utan innblanding utanfrå.

– Men der det ikkje er mogleg, gir vi medlemslanda eit rammeverk for å fastsetje minstelønna.

Det rammeverket inkluderer fleire punkt om prosessen for å fastsetje og oppdatere minstelønnsnivået og styrkje involveringa til dei «sosiale partnarane» i denne prosessen. Kommisjonen vil òg avgrense unntak og variasjonar i minstelønna og sikre at arbeidarane faktisk får den lønna lova gir dei krav på.

