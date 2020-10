Eit splitta og koronaramma Belgia får refs av biskopane

utenriks

Om det nokon gong skulle vere ein felles fiende å kjempe mot for dei rivaliserande språkregionane i Belgia, så måtte det vere koronapandemien. Men sjølv ikkje dagens dystre statistikk klarer å sameine gamle rivalar.

No har kjeklinga om tiltak og manglande ansvarsfordeling gått så langt at dei romersk-katolske biskopane i landet i eit opprop, tilmed i namnet åt Herren, ber om at dei motstridande partane viser einskap og samhald.

Talet over innlagde på sjukehus er nesten på same nivå som under smittebølgja i vår. Tysdag vart 689 personar innlagde, medan det 28. mars vart innlagd 629, melder det offentleg helseinstituttet Sciensano.

Manglande samhald

– Vi kan berre kjempe mot koronaviruset dersom vi gjer det saman, heiter det i eit opprop frå biskopane i forkant av allehelgensdag søndag 1. november. Brevet viser til dei mange reglane og tiltaka som er fatta av den nasjonale regjeringa i landet, og dessutan i dei tre regionale forsamlingane. Det er mykje ulikt å ta omsyn til.

Denne veka viste tal frå det europeiske senteret for sjukdomsførebygging og spreiing at vesle Belgia, klemt mellom Tyskland, Frankrike og Nederland, hadde det høgaste talet på smitta per 100.000 innbyggjarar over ein 14-dagarsperiode i heile Europa. Landet toppa lista så vidt føre Tsjekkia.

Med 1.390 tilfelle per 100.000 innbyggjarar låg Belgia langt føre andre tungt ramma land som Frankrike og Spania. Belgia toppar òg verdsstatistikken.

Splitting

Kritikarar peikar på at noko av forklaringa er oppdelinga av landet i ein flamsktalande region i nord, med sterke samband til Nederland, og ein fransktalande region i sør med historiske røter til Frankrike. Aust i landar eit det òg ein mindre tyskspråkleg region. Hovudstaden Brussel praktiserer fleire språk og har eigne reglar om det meste.

Belgia er ein nasjon med 11,5 millionar menneske og på storleik med Nordland fylke. Landet har på ulike nivå ni helseministrar som alle har sitt å seie om koronasituasjonen.

– Eit betydeleg tal politikarar har makt og styresmakt, men til sjuande og sist er det ingen som har ansvaret, seier historikar Lucas Vander Taelen. Han har tidlegare sete i EU-parlamentet.

Lasagne

Han viser til problema med å lage eins reglar for 6,5 millionar flamlendarar i nord og 5 millionar frankofone i sør. Han kallar den belgiske samfunnsordninga for «institusjonell lasagne».

Under pandemikrisa har belgiarane vore samla om éin ting: allmenn uvisse og forvirring om dei stadig endra reglane som er innførte på ulike styringsnivå. For ein Brussel-buar er det til dømes tre ulike sett med tiltak og reglar å ta omsyn til innanfor ein radius av 20 kilometer.

Dagleg er nyheitssendingane fulle av til dels opprivande scenar, der lækjarar ved sjukehus i nord ikkje vil ta inn fransktalande belgiarar, medan helseministrar i begge regionar utvekslar kritikk om manglande oppfølging frå nasjonale styresmakter og klagar over at somme får støtte på kostnad av andre.

Vander Taelen har sett det så mange gonger før.

– Før du veit ordet av det, hamnar ei sak på lokalplan og då er det låst. Sjølv når liv står på spel, seier han.

(©NPK)