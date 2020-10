utenriks

Ifølgje kvinna, som er i 20-åra, overfall og valdtok Depardieu henne to gonger i august 2018. Dette skal ha skjedd heime hos han, der kvinna var for å prøvespele for ei filmrolle.

Saka mot den 71 år gamle Depardieu vart lagd bort som følgje av bevismangel i juni 2019, men kvinna har sidan gått til sivilt søksmål, og ein dommar har no gjenopna etterforskinga.

