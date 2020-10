Kviterusslands innanriksminister truar demonstrantane

utenriks

Jurij Karajev meiner politiet har vore for tilbakehaldne overfor demonstrantane som i over to og ein halv månad har protestert mot president Aleksandr Lukasjenko og det kviterussiske regimet.

– Det går føre seg ein krig, seier Karajev, som meiner mangelen på frykt og visse om straffridom blant demonstrantane har bidrege til dei omfattande demonstrasjonane.

Innanriksministeren understrekar at politiet også framover i hovudsak vil bruke ikkje-dødelege maktmiddel for å kontrollere situasjonen, men at dei vil skyte med skarpt dersom demonstrantane tyr til vald.

Tusenvis av demonstrantar vart arresterte og hundrevis vart banka opp av politiet under dei første dagane med demonstrasjonar, noko som utløyste skarp internasjonal kritikk og fekk USA og EU til å innføre sanksjonar mot fleire leiande kviterussarar.

Demonstrasjonane byrja etter valet 9. august, der Lukasjenko, ifølgje det offisielle resultatet, vart attvald for ein sjette presidentperiode med over 80 prosent av stemmene.

Opposisjonen hevdar valet var prega av omfattande fusk.

