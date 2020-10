Melbourne opnar opp etter 111 dagar med koronamørke

utenriks

Pandemien har feia over verda i mykje av 2020 og fare ille med økonomien i det eine landet etter det andre. I påvente av ein vaksine innfører regjeringar stadig strengare tiltak medan smittebølgje nummer to breier seg.

Misnøya stig, koronatrøytte innbyggjarar tek til gatene og i Italia kom det til regelrette samanstøytar mellom politi og demonstrantar. I Melbourne er stemninga totalt annleis.

– Denne dagen har vi venta på i vekevis. Det er ein stor dag for oss, seier butikksjef Magda Combrinck i eitt av varehusa i byen.

Victoria vart av uforklarlege grunnar sterkt ramma av bølgje nummer to, medan delstatane rundt lukkast betre med tiltaka sine. Men delstatsminister Daniel Andrews i Victoria var under sterkt press frå næringslivet om endeleg å opne opp, og måndag gav han etter.

Då hadde det ikkje vore registrert nye smittetilfelle på 24 timar.

Tårene kom

Eigaren av ei kjede med kaffibutikkar, Darren Silverman, tok til tårene og måtte køyre bilen inn til sida av vegen då han høyrde i radioen at den lange perioden med nedstenging i all hovudsak var over onsdag.

Ifølgje delstatsstyresmaktene i Victoria vil oppmjukinga av tiltaka bety at 6.200 butikkar, 5.800 kafear og restaurantar, 1.000 frisørar og venleikssalongar og 800 pubar kan gjenopne. Dette omfattar 180.000 arbeidsplassar.

Men alt er ikkje som normalt. Sjølv om mange bransjar kan opne att, vil det framleis vere reiserestriksjonar og pålegg om å ha heimekontor. Innbyggjarane i Melbourne får ikkje røre seg meir enn 25 kilometer heimanfrå.

Offer

Og sjølv om det raskt vart mange kundar i eit stort varehus på Bourke Street, var det tydelege teikn overalt på at mange butikkføretak ikkje har overlevd den lange perioden med nedstenging.

Stengde dører og tildekte utstillingsvindauge viste at koronaen har herja stygt med mange små butikkar og serveringsstader. På oppslag takka innehavarane kundane for samarbeidet, men at kassa var tom og nedlegging ikkje til å unngå.

Men restaurantane i sentrum blomstra i føremiddagstimane. Folk koste seg på utestader og kafear, og restaurantane fekk bordbestillingar i eitt sett over telefon og nett.

– Det blir nokre hektiske veker medan folk får den innestengde kjensla ut av systemet, seier kaféeigar Maris Iatrou.

