utenriks

Auken, som har skjedd i perioden april-september, skjer på grunn av vekst i kjerneområda som speling, der Playstation-produsenten kanskje nyt godt av at folk har måtta vere meir heime i år.

Det sterke overskotet i første halvdel av inneverande budsjettår, gjer at Sony no justerer opp budsjettet for heile året.

Sony slepper si neste generasjons spelmaskin, Playstation 5, innan jul.

(©NPK)