Brannmenn, studentar og pensjonerte lækjarar i frontlinja mot smittebølgje to i Aust-Europa

Medan smittetala, dødstala og talet på sjukehus-innlagde stig til vêrs i mange europeiske land, stiller soldatar, studentar, brannmenn og pensjonerte lækjarar opp for å støtte eit lamma helsevesen.

– Dette er faktisk skremmande. Eg trur at om vi held fram med å sjå tal som aukar med 20 prosent kvar dag, er det ikkje noko system som kan stå imot dette, seier overlege Piotr Suwalski ved kirurgavdelinga på hovudsjukehuset i Polen.

Det er mangel både på personell og utstyr fleire stader. Polske styresmakter varslar at det berre er tolv respiratorar igjen i sjukehusa som handterer koronapasientar i og rundt hovudstaden Warszawa.

Mobiliserer hæren

Polen mobiliserer no hæren slik at soldatar kan stå for koronatestinga, og helsepersonell kan bruke tida på å hjelpe pasientane i staden. Ved hovudsjukehuset i Warszawa melder legane at dei ser ein auke i pasientar som døyr av kreft og andre sjukdommar, rett og slett fordi lækjarane ikkje har tid til å gi dei hjelpa dei treng.

– Talet på offer for denne pandemien er ikkje berre pasientane som døyr av korona, det er òg pasientane som døyr fordi forholda er endra, og også på grunn av kollapsen i helsevesenet, seier Suwalski.

Tsjekkia har eitt av dei høgaste smittetrykka i Europa, og set no pensjonerte legar i arbeid, noko òg styresmaktene i Slovenia gjer. Medisinstudentar blir sende ut i jobb på sjukehusa, medan andre studentar blir oppmoda til å bidra i testarbeidet.

– Kven hadde ikkje vore redde?

Sjølv om også store sjukehus merkar presset, er situasjonen mest kritisk i mindre sjukehus i utkanten, som i Kyjov, ein by søraust i Tsjekkia med 11.000 innbyggjarar.

Sjukehusdirektøren i byen har rykt ut på sosiale medium og bede frivillige stille opp for å halde sjukehuset på beina.

– Eg har friske hender og bein, og dette er noko eg som ein brannmann kan gjere, seier Antonin Kuchar, viseordførar og frivillig brannmann som no jobbar på sjukehuset i byen.

– Det er umogleg å erstatte lækjarane med nokon andre, fordi du treng lang tid for å få nok erfaring til å bli ein god intensivlækjar. Problemet er at ei lita gruppe lækjarar og sjukepleiarar må handtere mange pasientar på respiratorbehandling, seier Jiri Vyhnal, som leier intensivavdelinga.

– Vi gjer alt vi kan. Men så klart vi er redde. Kven hadde ikkje vore det? seier han.

