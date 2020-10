Korona kan gi hjarteskadar

utenriks

For kvar fjerde sjukehus-innlagde koronapasient har viruset effektar på hjartet, viser ei oversikt i Journal of the American College of Cardiology. Andre studiar har òg dokumentert effektar på hjartet hos smitta med mildare symptom og sjukdomsgang.

Viruset kan mellom anna hindre oksygenopptaket i hjartet, eller føre til betennelsar som slit på hjartet. Koronaviruset kan òg trengje inn i blodkar og på den måten føre til blodpropp og hjarteinfarkt.

Lege Sean Pinney åtvarar no om at personar med hjartesjukdommar er mest sårbare for å få hjarteskadar som følgje av korona. Men problem med hjartet er òg oppdaga hos koronapasientar utan tidlegare hjarteproblem.

