Minst tre drepne i knivangrep i Nice – Macron på veg til byen

utenriks

Ordføraren i Nice, Christian Estrosi, stadfestar at angrepet skjedde inni kyrkja, og at to av personane vart drepne der.

Fransk politi melde torsdag formiddag på Twitter at bombegruppa var på staden og bad folk halde seg unna bysentrumet. Dei opplyser at ein eksplosjon som vart høyrd i samband med angrepet, stammar frå politiet.

– Ikkje få panikk, situasjonen er under kontroll, skriv dei.

Politiet stadfesta tidleg på Twitter at politioperasjonen skjedde i samband med eit mistenkt knivangrep. Den franske innanriksministeren Gérald Darmanin har innkalla til krisemøte. Også statsminister Jean Castex har slutta seg til møtet.

– Eg må igjen, i denne vanskelege situasjonen landet vårt går gjennom, berre be heile nasjonen om å stå samla, seier Castex til media. President Emmanuel Macron skal òg slutte seg til møtet. Han har òg sendt helsingar til befolkninga i Nice via ein telefonsamtale med ordføraren og vil besøkje byen i dag.

Franske styresmakter opplyser til media at ei kvinne døydde etter å ha fått halsen skore over. Ifølgje Nice Matin dreier det seg om ei 70 år gammal kvinne.

Angrep i handlegata

Ifølgje nyheitskanalen BFMTV er minst tre drepne og fleire skadde i angrepet. Angrepet skal ha skjedd ved Notre-Dame-kyrkja som ligg i Avenue Jean-Medicin, hovudgata i Nice. Det er eit ukjent tal skadde.

Den antekne gjerningsmannen skal ifølgje BFMTV vere arrestert og køyrt til sjukehus. Han skal ha vore åleine om angrepet.

Ifølgje reporterar på staden rykte både militæret og politiet ut til handlegata, og eit område rundt kyrkja er sperra av. Den nasjonale påtalemakta i Frankrike etterforskar saka som eit mogleg terrorangrep.

Terrorangrep

Ordføraren i byen Christian Estrosi stadfestar at det er eit mogleg terrorangrep som har funne stad.

– Eg er på staden med politiet, som har arrestert gjerningspersonen. Eg stadfestar at alt tyder på at dette er eit terrorangrep, skriv Estrosi på Twitter.

Han uttalte til journalistar på staden at gjerningsmannen ropte «Allahu Akbar» (Gud er størst på arabisk) gjentekne gonger.

Nice vart i 2016 utsette for eit terrorangrep som tok livet av 86 personar og skadde 458 då ein islamist køyrde inn i ei folkemengd på strandpromenaden i byen med ein lastebil.

Krev tiltak

Ordføraren krev no sterkare tiltak mot islamistisk terror.

– Vi kan ikkje lenger nøye oss med fredslover i møtet med islamistisk fascisme, seier Estrosi.

– Det er islamistisk barbari som endå ein gong har spelt ut seg her i Nice, slår han fast.

Den franske nasjonalforsamlinga held allereie torsdag formiddag eit minutts stille i samband med angrepet. Også Estrosi uttrykkjer medkjensle til familiane til offera og til forsamlinga i Notre-Dame-kyrkja. Det franske rådet for den muslimske trua uttaler at dei fordømmer angrepet.

Frankrike vart for drygt to veker sidan skaka av knivangrepet på historielæraren Samuel Paty, som vart drepen og fekk hovudet skore av etter å ha vist fram Muhammed-karikaturar medan han underviste om ytringsfridom.

(©NPK)