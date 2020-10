Tidlegare Labour-leiar Jeremy Corbyn suspendert etter reaksjon på antisemittisme-rapport

utenriks

– I lys av kommentarane han har komme med i dag, og at han ikkje har trekt dei tilbake, har partiet Labour suspendert Jeremy Corbyn inntil ei gransking er gjennomført, seier ein talsperson.

Rapporten frå likestillings- og menneskerettskommisjonen EHRC har avdekt alvorleg feil når det gjaldt ei gransking av antisemittisme i Labour-partiet. EHRC har konkludert med at partiet braut likestillingslover i handteringa av varslingar om antisemittisme.

I reaksjonen på funna understreka Corbyn at antisemittisme er avskyeleg, og han understreka at det vart sett i verk tiltak for å få bukt med problemet i 2018.

Han la likevel til at han ikkje var samd i alle funna til kommisjonen.

– Omfanget av problemet vart òg dramatisk blåst opp av politiske årsaker av motstandarane våre i og utanfor partiet, så vel som av media, la han til.