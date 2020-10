Utstrekt fordømming av Nice-angrepet

utenriks

Både innanlandske og utanlandske leiarar i Den katolske kyrkje var raske til å reagere.

– Desse menneska vart angripne og drepne fordi dei var i basilikaen (Notre-Dame-kyrkja i Nice), heiter det i ei fråsegn frå det franske bisperådet.

Klokka 15 skal alle kyrkjeklokker i Frankrike ringje som i ei gravferd til minne om offera.

– Terrorisme og vald er aldri akseptabelt, står det i fråsegna frå Vatikanet.

Dei understrekar at pave Frans ber for offera.

Muslimar fordømmer

– For å kunne leve godt saman, må vi respektere kvarandre, andres liv og tru og demokratiet vårt. Det gjeld i Frankrike som i Noreg, seier biskop Bernt Eidsvig i ein e-post til NTB.

Det franske rådet for den muslimske trua (CFCM) var òg raskt ute med å fordømme åtaket.

– Eg fordømmer på det sterkaste terrorangrepet som fann stad nær Notre-Dame-basilikaen i Nice, heiter det i ein tweet frå organisasjonen.

Forferda statsleiarar

Fleire statsleiarar har òg vore ute og uttrykt sympati med Frankrike.

– Eg er djupt skaka av dei grufulle drapa i ei kyrkje i Nice. Tankane mine er med dei pårørande til dei drepne og skadde. Tyskland har solidaritet med den franske nasjonen i desse vanskelege tidene, uttaler den tyske statsministeren, Angela Merkel, i ein tweet frå pressetalsmannen til den tyske regjeringa, Steffen Seibert.

Italias statsminister Giuseppe Conte fordømmer òg angrepet, medan Storbritannias statsminister Boris Johnson seier han er sjokkert over «det barbariske angrepet».

Trass at det akkurat no er ein svært spent situasjon mellom Frankrike og Tyrkia, grunna mellom anna i karikaturteikningar av profeten Muhammed og Tyrkias president Erdogan i satiremagasinet Charlie Hebdo, var landet raskt ute med å fordømme angrepet, og i ei fråsegn kalla det tyrkiske utanriksdepartementet handlinga for «grusom».

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg uttaler at Nato står saman med Frankrike etter angrepet, og at hat ikkje har nokon plass i samfunnet.

(©NPK)