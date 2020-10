Vitne: Kvinne fekk halsen skoren over inne i kyrkja

utenriks

Ei kvinne i 40-åra var blant drapsoffera.

«Sei til borna mine at eg elskar dei,» skal ho ha sagt før ho døydde, ifølgje TV-kanalen BFMTV.

Ei anna kvinne og ein mann vart drepne. Mannen som vart drepen, skal ifølgje politikjelder i Frankrike vere kyrkjeverja. Den andre kvinna klarte å søkje tilflukt frå kyrkja, men døydde kort tid etterpå.

Ein kaféeigar i området, som ligg langs hovudgata i Nice, fortel franske TV-kanalar at han vart oppsøkt kort tid etter angrepet av nokon som hadde klart å komme seg unna. Vedkommande fortalde om at nokon hadde fått halsen skoren over inni kyrkja.

Gjerningsmannen skal ha handla åleine. Lokale medium melder at han vart skoten under arrestasjonen og ligg på sjukehus.

