Økonomisk nedgang er venta i Europa

utenriks

Landa i eurosona henta seg inn att med 12,7 prosent i perioden juli til september målt mot andre kvartal, noko som er eit uventa sterkt resultat.

Der andre kvartal var prega av nedstengingar og strenge koronarestriksjonar i alle dei europeiske landa, var situasjonen ganske annleis i tredje kvartal.

Alle dei fire største økonomiane i eurosona vaks kraftig, Frankrike (+18,2), Tyskland (+8,2), Spania (+16,7) og Italia (+16,1). Fleire av landa enda òg opp med betre resultat enn venta. Men alle ventar likevel at 2020 endar i minus.

Tyske styresmakter ventar at den største økonomien i Europa vil krympe med 5,5 prosent i 2020, og Spania ser for seg at dei vil ende opp med nedgang på 11,2 prosent målt mot fjorårsresultatet.

Den italienske økonomien ligg 4,7 prosent bak fjoråret trass i den sterke innhentinga på 16,1 prosent. Det blir òg venta at ei ny veksande smittebølgje kan påverke økonomien i negativ retning mot slutten av året.

Også i Frankrike har bruttonasjonalprodukt krympa målt mot fjoråret, med 4,3 prosent, ifølgje førebelse tal. Det blir venta at Frankrikes økonomi vil krympe med heile 11 prosent i 2020, uttalte økonomiministeren i landet, Bruno Le Maire, fredag.

Sidan september har talet på koronatilfelle auka dramatisk i Frankrike, og styresmaktene i landet har kunngjort ei ny nedstenging i november. Dette spår styresmaktene vil medføre eit drastisk fall i BNP resten av året.

(©NPK)